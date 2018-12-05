Общество

На Дальнем Востоке «граждане СССР» отказались платить за электричество
Москва 24
06:39

Похожие случаи произошли и в других областях Дальнего Востока. Например, в "Камчатскэнерго" поступали письма от потребителей, называвших себя "гражданами СССР". В Приморье также распространяются письма от "граждан СССР" с отказом платить за услуги "Дальневосточной энергетической компании".
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