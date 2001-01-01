Происшествия

На Чистопрудном бульваре начались задержанияМосковская газета вчера в 10:38

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На Чистопрудном бульваре ОМОН начал разгонять протестующих, сообщает корреспондент «Московской газеты» с места событий В завершение митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова толпа двинулась в сторону Чистых прудов, затем по Чистопрудному бульвару в сторону Покровки.
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