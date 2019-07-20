Спорт

На ЧР по пляжному регби произошла массовая дракаRT на русском 15:15

Во время матча чемпионата России по пляжному регби между сборной Дагестана и московской «Славой» произошла массовая потасовка. В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
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На чемпионате России по пляжному регби случилась массовая драка с участием сборной Дагестана

Sport24.ru14:03

Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой

РИА Новости16:25

Сборная Дагестана и московская «Слава» устроили массовую драку на чемпионате России по пляжному регби

Sports.ru14:02

Источник: на матче чемпионата России по пляжному регби в Москве произошла массовая драка

ТАСС14:51

Видео: массовая драка в матче чемпионата России по пляжному регби

Чемпионат14:28

На чемпионате России по пляжному регби произошла массовая драка

Матч ТВ15:37

Массовая драка с участием сборной Дагестана на ЧР по пляжному регби. Видео

Спорт-Экспресс13:49
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