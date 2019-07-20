Во время матча чемпионата России по пляжному регби между сборной Дагестана и московской «Славой» произошла массовая потасовка. В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.

На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка

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