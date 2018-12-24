с чего всё началось

Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.

Коршунов отметил, что снижение притока воды в водохранилище станции связано со сходом оползня, а не с падением метеорита. В настоящее время ГЭС работает в штатном режиме. 24 декабря стало известно, что в Верхнебуреинском районе частично обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея.

На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

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