Происшествия
На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском краеИзвестия07:51
Коршунов отметил, что снижение притока воды в водохранилище станции связано со сходом оползня, а не с падением метеорита. В настоящее время ГЭС работает в штатном режиме. 24 декабря стало известно, что в Верхнебуреинском районе частично обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея.
Известия07:51
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Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.
с чего всё началось
Мужчины сняли на видео огромный завал и разрушенную вершину близлежащей сопки, предположив, что такая катастрофа могла случиться от падения крупного метеорита.Московский Комсомолец05:54
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Спасатели добрались до места предполагаемого падения метеорита в Хабаровском крае
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