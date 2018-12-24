Происшествия
На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита
На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеоритаГазета.Ru08:04
Сейсмодатчики, установленные в районе Бурейской ГЭС, не фиксировали никаких сейсмических событий в районе станции, которые могли быть вызваны падением метеорита или оползня. Об этом "Газете.Ru" сообщил специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов.
Газета.Ru08:04
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