Происшествия
На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита
На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеоритаГазета.Ru08:04
Сейсмодатчики, установленные в районе Бурейской ГЭС, не фиксировали никаких сейсмических событий в районе станции, которые могли быть вызваны падением метеорита или оползня. Об этом "Газете.Ru" сообщил специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов.
Газета.Ru08:04
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Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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Обновлено в 14:42
Политика
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Происшествия
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Общество
На Сицилии активизировался вулкан Этна
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Общество
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Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова встала на защиту детей чиновников из Брянской области, которых отправили в турецкий город Демре за счет возглавляемого ею благотворительного фонда.
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Спорт
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Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в съемках передачи Вечерний Ургант на Первом канале.
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Происшествия
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По меньшей мере 28 человек погибли, еще трое получили ранения в результате атаки боевиков у правительственного здания в Кабуле, сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.
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Транспорт
Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости
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"При отсутствии договоренностей с Украиной по транзиту российского газа в Европу к декабрю 2019 года Москва готова выполнить свои обязательства по долгосрочным контрактам", - заявил он.
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Происшествия
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Число погибших людей при цунами в Индонезии увеличилось до 373 человек.
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Хоккей
Хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке после поражения в матче КХЛ
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Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.
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Авто
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Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
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