Транспорт
На Большой кольцевой линии метро возобновилось движениеКоммерсантъ 16:15
Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро возобновлено после сбоя. Пока поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.
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Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
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В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
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Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
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Названы вызывающие рак продукты
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