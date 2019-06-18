Армия и оружие
На Ближний Восток отправят военную помощьКоммерсантъ 03:00
США предъявили новые доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры Пентагон уже в ближайшее время отправит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.
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Пентагон анонсировал отправку дополнительного контингента на Ближний Восток
Московский Комсомолецвчера в 18:55
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Политика
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского
Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Шойгу призвал выработать новую теорию ведения войн
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ заявил, что сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество
Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР
Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре во вторник
Обновлено в 04:46
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой драки
Все цыгане добровольно уехали из села Чемодановка у Пензы, где произошла массовая драка и один человек погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".
Обновлено в 06:20
Футбол
Родри хочет покинуть «Атлетико». Он может перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес хочет покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Вест Хэм» вступил в переговоры с «МЮ» по Марсьялю
Интерес к 23-летнему французу проявляет лондонский "Вест Хэм".
Обновлено в 04:16
Кино
У «Голодных игр» появится приквел
Обновлено в 04:40
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
Сотрудники полиции раскрыли кражу икон XIX и начала XX веков из православного храма в подмосковном селе Кривцы.
Обновлено в 01:13
Политика
«Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен
ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке
Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.
Обновлено в 06:08
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14