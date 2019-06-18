На Ближний Восток отправят военную помощьКоммерсантъ 03:00

США предъявили новые доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры Пентагон уже в ближайшее время отправит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Экономика Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Политика В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.

Политика Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Шойгу призвал выработать новую теорию ведения войн Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ заявил, что сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу.

Происшествия В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Технологии Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Общество Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Кино Кристина Асмус показала фото с голой грудью Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.

Интернет В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.

Кино Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019 Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой драки Все цыгане добровольно уехали из села Чемодановка у Пензы, где произошла массовая драка и один человек погиб, пишет РИА Новости.

Происшествия Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".

Происшествия Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма Сотрудники полиции раскрыли кражу икон XIX и начала XX веков из православного храма в подмосковном селе Кривцы.

Политика «Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Происшествия Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.