Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит»Взгляд.ру 04:15

Оперативное учение «Океанский щит – 2019» проходит с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря, сообщили в Минобороны России. В маневрах принимают участие около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ России.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
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