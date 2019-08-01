Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»Российская газета 06:59
В учениях задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и Воздушно-космических сил, более десяти тысяч военнослужащих. Масштабные мероприятия продлятся до 9 августа, руководит ими главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
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Обновлено в 08:37
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Обновлено в 08:05
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Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
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