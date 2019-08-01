Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»REGNUM 04:22

В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
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