Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»REGNUM 04:22
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
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Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке
Прошедший июль стал самым холодным в Москве в XXI веке.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Культура
Режиссер Бродвея Харольд Принс умер на 92-м году жизни
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть
При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.
Обновлено в 06:46
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Гаджеты
На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года
Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В Нур-Султане стартовали переговоры по Сирии
В столице Казахстана Нур-Султане начались переговоры по Сирии. В частности, встретились представители России и Ирана.
Обновлено в 01:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 06:37
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Футбол
«Аль-Ахли» объявил о переходе защитника «Дженоа» Зукановича
Защитник «Дженоа» Эрвин Зуканович продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
Обновлено в 04:24
Футбол
Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»
Обновлено в 06:19
Культура
Серия «Маши и Медведя» собрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 миллиардов просмотров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы проекта.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова
Актриса Эвелина Бледанс заявила, что вышла бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, если бы он позвал ее в жены.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Тульский «Арсенал» проведет выездной матч с «Нефтчи»
Обновлено в 02:36
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме
В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:02
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37