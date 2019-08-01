Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»REGNUM 04:22
Отмечается, что в учениях примут участие порядка 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России, а также более 10,6 тыс. человек личного состава ВС РФ. Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Балтийском море прошли военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Армия и оружие
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