Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»REGNUM 04:22

Отмечается, что в учениях примут участие порядка 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России, а также более 10,6 тыс. человек личного состава ВС РФ. Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Балтийском море прошли военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019.
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