Происшествия

На Бали полиция застрелила россияна после ограбленияПовестка дня 03:38

Гражданин России был застрелен полицией в результате вооружения нападения на пункт обмена валюты на острове Бали. Еще один наш соотечественник был легко ранен.
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На Бали был убит один, а не два россиянина, ограбивших обменный пункт

РИА Новости02:29

Полиция Индонезии застрелила россиянина, ограбившего обменный пункт

ТАСС01:26

Полиция Индонезии застрелила гражданина России

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Посольство сообщило о гибели одного россиянина при задержании на Бали

РБК02:49

Подтвердилась причастность россиян и украинцев к вооруженному нападению на Бали

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Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Известиявчера в 05:40

Семеро россиян ограбили обменник на Бали

Вести.Ruвчера в 05:35
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Шоу-бизнес

«Как принцесса»: гроб Юли Началовой завалили белыми цветами

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Шоу-бизнес

Елена Степаненко больше не выступает дуэтом с Евгением Петросяном

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Политика

В Астане подрались сторонники и противники переименования города

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова

В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине

По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Политика

Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Источник назвал сроки первого полета Ил-112В

Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Авто

Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

Обновлено в 07:44
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Общество

Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты

Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Финансы

Доллар опустился ниже 64 рублей

В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака

ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Происшествия

27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма

Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу

Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Общество

Ростов оказался в конце рейтинга доступности секс-услуг в России

«Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом», — говорится в предисловии к рейтингу.
Обновлено в 03:45
Экономика

Госдолг Подмосковья составил 128 млрд рублей

128 миллиардов рублей или 28,1% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет государственный долг Подмосковья.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Кино

С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами

Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
Обновлено в 06:57
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»

Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Футбол

Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди впервые с 13 февраля примет участие в тренировке с командой.
Обновлено в 07:13
Наука

Темную материю хотят ловить сверхпроводящими нанопроводами

Сверхпроводящие нанопровода могут использоваться в качестве детектора частиц все еще гипотетической темной материи, если их поместить в среду с особыми параметрами — говорят ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, которые с коллегами из Массачусетского технологического института уже изготовили прототип нового детектора.
Обновлено в 07:47
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Политика

Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой

Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.
Обновлено в 04:48
Главное