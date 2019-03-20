Происшествия
На Бали полиция застрелила россияна после ограбленияПовестка дня 03:38
Гражданин России был застрелен полицией в результате вооружения нападения на пункт обмена валюты на острове Бали. Еще один наш соотечественник был легко ранен.
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Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине
По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Политика
Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Источник назвал сроки первого полета Ил-112В
Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Финансы
Доллар опустился ниже 64 рублей
В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма
Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Общество
Ростов оказался в конце рейтинга доступности секс-услуг в России
«Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом», — говорится в предисловии к рейтингу.
Обновлено в 03:45
Экономика
Госдолг Подмосковья составил 128 млрд рублей
128 миллиардов рублей или 28,1% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет государственный долг Подмосковья.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Кино
С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами
Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
Обновлено в 06:57
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»
Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Футбол
Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди впервые с 13 февраля примет участие в тренировке с командой.
Обновлено в 07:13
Наука
Темную материю хотят ловить сверхпроводящими нанопроводами
Сверхпроводящие нанопровода могут использоваться в качестве детектора частиц все еще гипотетической темной материи, если их поместить в среду с особыми параметрами — говорят ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, которые с коллегами из Массачусетского технологического института уже изготовили прототип нового детектора.
Обновлено в 07:47
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Крыму школьница умерла от отравления лекарством
В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Политика
Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой
Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.
Обновлено в 04:48