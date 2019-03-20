На Бали полиция застрелила россияна после ограбленияПовестка дня 03:38

Гражданин России был застрелен полицией в результате вооружения нападения на пункт обмена валюты на острове Бали. Еще один наш соотечественник был легко ранен.

На Бали полиция застрелила россияна после ограбления

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