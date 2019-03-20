Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменникаРБК 10:07

Двое подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали (Индонезия) были убиты полицией в результате перестрелки, еще одного подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джакарте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Видео с места расстрела двоих россиян, ограбивших обменник на Бали

РЕН ТВ11:22

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

РБК10:07

Семеро россиян ограбили обменник на Бали

Вести.Ru05:35

На Бали в перестрелке погибли двое россиян, ограбивших обменный пункт

РИА Новости08:55

Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали

Комсомольская правда06:11

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Известия05:40

На индонезийском острове Бали полицейские застрелили двух россиян, подозреваемых в нападении на обменный пункт

Эхо Москвы10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Спорт

Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира

За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Авто

В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается

В Сети появился производственный план Vesta на нынешний год, из него стала известна предварительная дата выпуска новой версии LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:21
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Авто

Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей

Обновлено в 07:08
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
Космос

НАСА создаст и запустит свой первый луноход в 2023 году

Обновлено в 08:39
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы

Обновлено в 08:59
Энергетика

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Общество

Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой

Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Футбол

Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.
Обновлено в 11:35
Транспорт

Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом

«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Обновлено вчера в 20:11
ЖКХ

В Омской области утвердили тариф на мусор

РЭК предложила установить предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей ООО «Магнит» в размере 997 рублей 69 копеек за тонну без учета НДС.
Обновлено в 07:31
Футбол

Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недель

Обновлено в 08:49
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Политика

Врио главы Калмыкии назначен Бату Хасиков

Обновлено в 05:19
Общество

Алексей Волин: власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала

Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям "Триколора" Павел Стешин призвал граждан заранее, не дожидаясь отключения аналогового сигнала, позаботиться о приобретении и установке оборудование для приема цифрового спутникового телевидения.
Обновлено в 09:55
Культура

Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Политика

Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН

Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Спорт

Зеппельт рассказал, кто пользовался услугами допинг-врача Шмидта

По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних.
Обновлено в 09:38
Политика

Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро

Обновлено в 00:09
Главное