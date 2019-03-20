На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменникаРБК 10:07

Двое подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали (Индонезия) были убиты полицией в результате перестрелки, еще одного подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джакарте.

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

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