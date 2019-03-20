Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменникаРБК 10:07

Двое подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали (Индонезия) были убиты полицией в результате перестрелки, еще одного подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джакарте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Бали в перестрелке погибли двое россиян, ограбивших обменный пункт

РИА Новости08:55

На индонезийском острове Бали полицейские застрелили двух россиян, подозреваемых в нападении на обменный пункт

Эхо Москвы10:31

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

РБК10:07

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Известия05:40

Семеро россиян ограбили обменник на Бали

Вести.Ru05:35

Видео с места расстрела двоих россиян, ограбивших обменник на Бали

РЕН ТВ11:22

Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали

Комсомольская правда06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия

В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

«Будет одним шутом меньше»: Лозу порадовал роспуск «Ленинграда»

Российский музыкант Юрий Лоза заявил НСН, что место Сергея Шнурова, который объявил о конце карьеры в составе группы "Ленинград", займут его последователи.
Обновлено в 18:26
Спорт

Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в Японии

Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:23
Гаджеты

Energizer Power Max P18K Pop с батареей на 18 000 мАч вышел в продажу

Обновлено в 13:00
Происшествия

Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину

Московская полиция в настоящий момент ведет розыск мужчины, который устроил полуобнаженную прогулку по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.
Обновлено в 17:22
Политика

Джо Байден намерен баллотироваться в президенты США

Экс-вице-президент США Джозеф Байден заявил на встрече со сторонниками о намерении вступить в борьбу за высший административный пост страны.
Обновлено в 08:53
Экономика

ОСК расторгнет контракт с «Метростроем»

Обновлено в 18:21
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Энергетика

Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Политика

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Обновлено в 06:41
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Освобождены четыре иранских пограничника, похищенных в 2018 году

Четверо иранских пограничников, похищенных суннитской военизированной группировкой в прошлом году, были освобождены.
Обновлено в 17:20
Политика

Под санкции Украины впервые попали крупнейшие издательства России

Крупные издательские дома России впервые попали под украинские санкции, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), опубликованного на сайте президента Украины.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Обновлено в 13:42
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика

Госдума создала группу для оценки ущерба Крыму от Украины

Специальная рабочая группа по оценке ущерба от действий Украины для экономики Крымского полуострова создана в Государственной Думе РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:26
Кино

Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел

После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Футбол

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Политика

Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана

Обновлено в 05:19
Политика

Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.
Обновлено в 12:59
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах россиян

Росстат планирует перейти с ежемесячной на ежеквартальную публикацию данных о доходах россиян, сообщает РБК со ссылкой на руководителя ведомства Павла Малкова.
Обновлено в 01:33
Здоровье

Новое отделение реанимации заработало в больнице имени Ерамишанцева

Обновлено в 08:25
Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Авто

Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto

Обновлено в 10:30
Общество

Самая маленькая девочка России оказалась уроженкой Чечни

Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.
Обновлено в 15:58
Политика

МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии

В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Финансы

На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро

Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Главное