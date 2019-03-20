Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменникаРБК 10:07
Двое подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали (Индонезия) были убиты полицией в результате перестрелки, еще одного подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джакарте.
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Снег застал автолюбителей врасплох
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Происшествия
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Обновлено в 17:39
Политика
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Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Наука
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Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
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Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
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Происшествия
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Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
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Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием
Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения.
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Общество
Жители Высокого недовольны качеством воды из новой скважины
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