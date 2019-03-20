Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбленияГазета.Ru 12:56

Россияне, подозреваемые в вооруженном ограблении обменного пункта на Бали, погибли в перестрелке с индонезийской полицией. Правоохранители задержали еще одного злоумышленника - остальным грабителям удалось скрыться с места преступления. На данный момент все они находятся в розыске.
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На Бали в перестрелке погибли двое россиян, ограбивших обменный пункт

РИА Новости08:55

На индонезийском острове Бали полицейские застрелили двух россиян, подозреваемых в нападении на обменный пункт

Эхо Москвы10:31

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

РБК10:07

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Вести.Ru05:35

Видео с места расстрела двоих россиян, ограбивших обменник на Бали

РЕН ТВ11:22

Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали

Комсомольская правда06:11
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