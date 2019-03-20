На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбленияГазета.Ru 12:56

Россияне, подозреваемые в вооруженном ограблении обменного пункта на Бали, погибли в перестрелке с индонезийской полицией. Правоохранители задержали еще одного злоумышленника - остальным грабителям удалось скрыться с места преступления. На данный момент все они находятся в розыске.

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

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