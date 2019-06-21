Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»РИА Новости 02:14
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Протестующие в Тбилиси штурмуют здание парламента Грузии
Обновлено вчера в 17:20
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Семь человек задержаны после массовой драки в Петербурге
Обновлено в 03:53
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Экономика
Банкротство перешло границу Израиля
Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, известным как Игорь Мавлянов,— объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото».
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Общество
Как встречают в мире летнее солнцестояние
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Экономика
АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске
В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила «Макдональдс» в вечернем платье
В комментариях фолловеры отметили, что на фото присутствует контраст и образ Ренаты Литвиной кажется несочетаемым с фаст-фудом.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео танцующих детей
Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram новое видео, где показал фанатам радующихся и танцующих детей Гарри и Лизу.
Обновлено вчера в 13:48
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Трамп назвал ошибкой решение Ирана сбить беспилотник США
«Иран совершил очень большую ошибку!» – написал Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 11:58
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Политика
Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату
Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир Коган
На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира.
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье
В минздраве РТ озвучили главную проблему со здоровьем современных людей
«Меняется информационное пространство, источники информации, люди меняют манеру своего общения», — сказал Абашев журналистам перед началом Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы психиатрии», приуроченной к 150-летию психиатрической службы РТ.
Обновлено в 04:20
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
В России окончательно завершились продажи кроссоверов марки SsangYong
Продажи кроссоверов SsangYong на территории нашей страны окончательно прекращены.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Племянник Пугачевой женился на бухгалтере из Казани
Жена Влада после очередного укола впала в кому. Алле Пугачевой пришлось оформить опекунство над сыном племянника.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн
«Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.
Обновлено в 02:14
Технологии
«Газпром-медиа» создал совместную компанию с «МаксимаТелеком»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Технологии
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы
Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» объединил представителей власти, отраслевых и экспертных сообществ, крупных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:09
Общество
Камеры запечатлели пятнистую «крестницу» Памелы Андерсон с детенышем
Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F.
Обновлено в 03:37