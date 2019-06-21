Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»РИА Новости 02:14

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
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«МК» назвал причиной переноса запуска телескопа «Спектр-РГ» разрядившуюся батарею

Интерфакс04:30

СМИ назвали причину переноса запуска «Протона-М»

РБК03:51

Источник: запуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за замечания к аппарату «Спектр-РГ»

ТАСС03:11

Перенесен запуск обсерватории «Спектр-РГ» с Байконура

Газета.Ru01:35

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

РИА Новости02:14

Разрядившийся аккумулятор стал причиной переноса запуска российского орбитального телескопа «Спектр РГ»

Эхо Москвы03:31

Запуск обсерватории «Спектр-РГ» отложен на сутки

Коммерсантъ02:15
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Политика

Протестующие в Тбилиси штурмуют здание парламента Грузии

Обновлено вчера в 17:20
Транспорт

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Семь человек задержаны после массовой драки в Петербурге

Обновлено в 03:53
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Экономика

Банкротство перешло границу Израиля

Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, известным как Игорь Мавлянов,— объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото».
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»

Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Общество

Как встречают в мире летнее солнцестояние

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Обновлено в 02:42
Происшествия

В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей

Обновлено в 03:30
Экономика

АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске

В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила «Макдональдс» в вечернем платье

В комментариях фолловеры отметили, что на фото присутствует контраст и образ Ренаты Литвиной кажется несочетаемым с фаст-фудом.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности

Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео танцующих детей

Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram новое видео, где показал фанатам радующихся и танцующих детей Гарри и Лизу.
Обновлено вчера в 13:48
Кино

Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»

В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Трамп назвал ошибкой решение Ирана сбить беспилотник США

«Иран совершил очень большую ошибку!» – написал Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 11:58
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Политика

Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату

Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика

Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир Коган

На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира.
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье

В минздраве РТ озвучили главную проблему со здоровьем современных людей

«Меняется информационное пространство, источники информации, люди меняют манеру своего общения», — сказал Абашев журналистам перед началом Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы психиатрии», приуроченной к 150-летию психиатрической службы РТ.
Обновлено в 04:20
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

В России окончательно завершились продажи кроссоверов марки SsangYong

Продажи кроссоверов SsangYong на территории нашей страны окончательно прекращены.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Племянник Пугачевой женился на бухгалтере из Казани

Жена Влада после очередного укола впала в кому. Алле Пугачевой пришлось оформить опекунство над сыном племянника.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн

«Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.
Обновлено в 02:14
Технологии

«Газпром-медиа» создал совместную компанию с «МаксимаТелеком»

Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Технологии

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы

Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» объединил представителей власти, отраслевых и экспертных сообществ, крупных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:09
Общество

Камеры запечатлели пятнистую «крестницу» Памелы Андерсон с детенышем

Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F.
Обновлено в 03:37
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