Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»РИА Новости 02:14
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Гаджеты
Шведская «Ikea» посмеялась над новым компьютером «Apple»
Дизайн нового компьютера Apple Mac Pro высмеяла шведская компания "Ikea", выпустив терку для яблок со слоганом "Designed for apples".
Обновлено 19 июня в 11:16
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Теннис
Путинцева рассказала, как ей удалось обыграть первую ракетку мира
Победа в Нюрнберге придала мне уверенности, но не могу сказать, что после того турнира я стала играть лучше.
Обновлено в 03:29
Общество
Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России
Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Киевский патриархат восстановили на Украине
Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды
В своем микроблоге в Instagram Филипп Бедросович опубликовал тизер своего нового клипа, в котором он принимает роды.
Обновлено вчера в 05:30
Здоровье
Малышева призвала включить в ОМС обезболивание
«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Челябинске пьяный водитель BMW устроил массовую аварию на парковке
Накануне в Челябинске водитель дорогой иномарки влетел в автомобильную парковку на пересечении улиц Академика Макеева и Университетской Набережной.
Обновлено в 06:09
Авто
В «АвтоВАЗе» назвали причины падения продаж Lada Xray
Представители отечественного автопроизводителя сообщили «Российской газете» о возможных причинах невысоких продаж новых Lada Xray и Xray Cross за последние несколько месяцев.
Обновлено в 05:57
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Экономика
Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019
Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Пенсия Овечкина составит почти миллион рублей
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Строительный мусор загорелся у храма в Москве
Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»
«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
Обновлено в 01:28
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы
Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Общество
Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю
Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Общество
Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10