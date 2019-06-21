Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»РИА Новости 02:14

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
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Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен на сутки

Коммерсантъ02:15

Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

Lenta.ru04:42

СМИ назвали причину переноса запуска «Протона-М»

РБК03:51

«МК» назвал причиной переноса запуска телескопа «Спектр-РГ» разрядившуюся батарею

Интерфакс04:30

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

РИА Новости02:14

Разрядившийся аккумулятор стал причиной переноса запуска российского орбитального телескопа «Спектр РГ»

Эхо Москвы03:31

Источник: запуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за замечания к аппарату «Спектр-РГ»

ТАСС03:11
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Гаджеты

Шведская «Ikea» посмеялась над новым компьютером «Apple»

Дизайн нового компьютера Apple Mac Pro высмеяла шведская компания "Ikea", выпустив терку для яблок со слоганом "Designed for apples".
Обновлено 19 июня в 11:16
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Кино

Вышел финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела»

Обновлено в 04:45
Теннис

Путинцева рассказала, как ей удалось обыграть первую ракетку мира

Победа в Нюрнберге придала мне уверенности, но не могу сказать, что после того турнира я стала играть лучше.
Обновлено в 03:29
Происшествия

На газоперерабатывающем заводе в Филадельфии прогремел взрыв

Обновлено в 05:46
Общество

Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России

Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Киевский патриархат восстановили на Украине

Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Музыка

Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»

Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес

В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды

В своем микроблоге в Instagram Филипп Бедросович опубликовал тизер своего нового клипа, в котором он принимает роды.
Обновлено вчера в 05:30
Здоровье

Малышева призвала включить в ОМС обезболивание

«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Челябинске пьяный водитель BMW устроил массовую аварию на парковке

Накануне в Челябинске водитель дорогой иномарки влетел в автомобильную парковку на пересечении улиц Академика Макеева и Университетской Набережной.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Авто

В «АвтоВАЗе» назвали причины падения продаж Lada Xray

Представители отечественного автопроизводителя сообщили «Российской газете» о возможных причинах невысоких продаж новых Lada Xray и Xray Cross за последние несколько месяцев.
Обновлено в 05:57
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Экономика

Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019

Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
Обновлено в 02:51
Хоккей

Пенсия Овечкина составит почти миллион рублей

Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»

«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
Обновлено в 01:28
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес

6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы

Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.
Обновлено в 03:56
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Общество

Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю

Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Общество

Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
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