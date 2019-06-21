На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»РИА Новости 02:14

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Кино Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Гаджеты Шведская «Ikea» посмеялась над новым компьютером «Apple» Дизайн нового компьютера Apple Mac Pro высмеяла шведская компания "Ikea", выпустив терку для яблок со слоганом "Designed for apples".

Политика Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Теннис Путинцева рассказала, как ей удалось обыграть первую ракетку мира Победа в Нюрнберге придала мне уверенности, но не могу сказать, что после того турнира я стала играть лучше.

Общество Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.

Политика Киевский патриархат восстановили на Украине Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Музыка Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф» Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.

Шоу-бизнес В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды В своем микроблоге в Instagram Филипп Бедросович опубликовал тизер своего нового клипа, в котором он принимает роды.

Здоровье Малышева призвала включить в ОМС обезболивание «По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.

Армия и оружие NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.

Происшествия В Челябинске пьяный водитель BMW устроил массовую аварию на парковке Накануне в Челябинске водитель дорогой иномарки влетел в автомобильную парковку на пересечении улиц Академика Макеева и Университетской Набережной.

Авто В «АвтоВАЗе» назвали причины падения продаж Lada Xray Представители отечественного автопроизводителя сообщили «Российской газете» о возможных причинах невысоких продаж новых Lada Xray и Xray Cross за последние несколько месяцев.

Общество Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам 100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.

Экономика Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019 Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.

Происшествия Строительный мусор загорелся у храма в Москве Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок» «Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.

Общество Канал имени Москвы дал новую течь Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.

Шоу-бизнес 6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Общество Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.

Общество Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.

Общество Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах.