Армия и оружие
На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооруженияRT на русском вчера в 23:56
Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Путин сказал, может ли Грудинин возглавить правительство РФ
Некоторые сравнивают Грудинина с Евгением Примаковым, который заявил, что хочет баллотироваться на пост председателя правительства России в марте 2000 года.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17
Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Космос
Завершился фотоконкурс «Первого областного портала новостей» «Я живу в Орле!»
Жюри признало лучшим снимок Григория Сергеева.
Обновлено 19 июня в 09:53
Политика
Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Игры
Dota Underlords доступна на Android и iOS
Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Арестован бизнесмен Бойко-Великий
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Ливни и грозы обрушатся на Петербург во второй половине дня
С запада к Петербургу приближается атмосферный фронт. Об этом на своей странице в Facebook написал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Самолет Utair только со второго раза смог приземлиться в Тюмени
Самолёт ATR-72 авиакомпании Utair, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург - Тюмень смог приземлится только со второго раза.
Обновлено в 00:26
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения
Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Инвесторы не верят в продолжение роста рынков
Нефть (на ситуации с Ираном плюс утверждении от представителей ОПЕК) с минимумов прошлой недели дорожала в моменте на 8%, она прошла сопротивление $64, шорт надо закрывать.
Обновлено в 02:35
Недвижимость
Банк «Уралсиб» начал выдавать семейную ипотеку
Банк "Уралсиб" начал выдавать "Ипотеку для семей с детьми" под 5,49% годовых на весь срок кредита вне зависимости от региона кредитования.
Обновлено вчера в 10:56