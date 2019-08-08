с чего всё началось

Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg. Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri

Политика Эрдоган о браслетах Зеленского с именами «пленных» моряков: Так места на руках не хватит Эрдоган, выслушав спич Зеленского, отметил, что «если по любому поводу надевать браслеты, то на руках места не хватит», давая понять, что если Украины будет позволяет себе провокации с нарушением государственных границ, то могут появляться и новые браслеты.

Политика Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

Теннис Павлюченкова уступила Остапенко во втором круге турнира в Торонто Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто (Канада).

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Шоу-бизнес Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Происшествия Сторонники Алмазбека Атамбаева отбили штурм спецназа Продолжение: Умер раненый при штурме дома Атамбаева спецназовец Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, укрывшегося в резиденции в селе Кой-Таш, сумели отбить штурм спецназовцев.

Происшествия Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.

Политика США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.

Происшествия Поезд «Аллегро» сбил мужчину в Зеленогорске Скоростной состав насмерть сбил мужчину, который сам, на свой страх и риск, решил перейти пути перед поездом.

Технологии «Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию «Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.

Происшествия На всей территории Ачинского района снят режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.

Религия Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о соборной мечети Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о строительстве соборной мечети в деловом центре города.

Общество В России за сутки выросла площадь лесных пожаров Общая площадь лесных пожаров в России за сутки 6 августа выросла на 44,8 тыс. га, до 2 419 065 га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Наука В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.

Общество ООН составила руководство по спасению мира для лентяев ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.

Общество ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Политика Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией "Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.

Общество Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.

Здоровье Детские пособия стали самыми популярными среди социальных выплат Выплата пособий по материнству стала самой востребованной услугой Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».