Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров SiriВедомости вчера в 22:19
Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg. Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
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с чего всё началось
Американец подал в суд на компанию Apple Inc., обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения, сообщает в четверг агентство Блумберг.РИА Новостивчера в 19:51
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Против компании Apple подали в суд за нарушение неприкосновенности личной жизни
Эхо Москвывчера в 19:09
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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Павлюченкова уступила Остапенко во втором круге турнира в Торонто
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Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз
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Происшествия
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Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
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Происшествия
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Происшествия
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«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
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Армия и оружие
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Происшествия
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Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о строительстве соборной мечети в деловом центре города.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
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Обновлено вчера в 05:01
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Венера превратилась в ад, Земля следующая
Обновлено вчера в 08:21
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
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ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
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Происшествия
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено вчера в 11:45
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Детские пособия стали самыми популярными среди социальных выплат
Выплата пособий по материнству стала самой востребованной услугой Федерального фонда социального страхования (ФСС).
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
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Авто
За ржавый Kia Rio россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей
В Орловской области женщина отсудила у автомобильного производителя 1,5 миллиона рублей за ржавую машину.
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