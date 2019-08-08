с чего всё началось

Групповой иск к компании Apple подали владельцы смартфонов, возмущенные нарушением права на неприкосновенность личной жизни. По их мнению, американская корпорация позволяет подрядчикам прослушивать команды, при помощи которых пользователи общаются с голосовым помощником Siri.

На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri

Транспорт В столице начали проверять наличие ОСАГО по камерам В столице проходит тестирование системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

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Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

Происшествия Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.

Политика МИД РФ прокомментировал события в Киргизии Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.

Музыка Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил в адрес певицы Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом и намерении запретить артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель певицы.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Армия и оружие Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

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Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

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Политика CША ввели новые санкции против России Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.

Футбол Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером» Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в "Интер", рапортует Goal.com.

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