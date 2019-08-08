Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с SiriРидус вчера в 20:53
Групповой иск к компании Apple подали владельцы смартфонов, возмущенные нарушением права на неприкосновенность личной жизни. По их мнению, американская корпорация позволяет подрядчикам прослушивать команды, при помощи которых пользователи общаются с голосовым помощником Siri.
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с чего всё началось
Американец подал в суд на компанию Apple Inc., обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения, сообщает в четверг агентство Блумберг.РИА Новостивчера в 19:51
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Против компании Apple подали в суд за нарушение неприкосновенности личной жизни
Эхо Москвывчера в 19:09
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Транспорт
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В столице проходит тестирование системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.
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Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%
Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
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Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
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Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
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Защитник «Челси» просит продать его в «Арсенал»
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Политика
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Обновлено в 02:46
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском
Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
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МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
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Музыка
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Обновлено в 03:41
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В Московском зоопарке вылупились птенцы черного аиста
Два птенца черного аиста вылупились в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:02
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
На западе Москвы мужчину ограбили на 9,4 миллиона рублей
Ущерб оценивается в 9,4 миллиона рублей. В частности, были украдены 100 тысяч долларов, 13,5 тысяч евро, ноутбук и кошелек.
Обновлено в 03:32
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В центре Магадана полицейские застрелили медведя
На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Футбол
Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в "Интер", рапортует Goal.com.
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Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти
Белорусский участок нефтепровода "Дружба", проходящий по территории республики, полностью очищен от "грязной" нефти.
Обновлено в 03:39
Авто
Рассекретили время разгона до сотни Lada Vesta 1.6 с вариатором
В пресс-службе компании ранее заявляли, что на 2019 год запланировано производство Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan мощностью 114 л.с. и бесступенчатой трансмиссией CVT.
Обновлено в 02:03