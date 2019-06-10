Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирусРИА Новости 00:29
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google. Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
Автоспорт
Даниил Квят: «Очень не хотелось финишировать одиннадцатым»
Очень не хотелось финишировать одиннадцатым, было бы совсем не круто, если бы сегодня мы в итоге так и не заработали очки.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения
По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
ЕГЭ по математике не сдали 11,7% выпускников из Забайкалья
ЕГЭ по математике базового уровня, по предварительной информации, не сдали 11,7% школьников, рассказали в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Обновлено в 02:13
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Богомолов публично просил прощения из-за неловкой ситуации
Обновлено в 01:32
Политика
Британии пригрозили дефолтом при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС
Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Вода отключена в двух городах Украины в связи с загрязнением реки Рось
В двух украинских городах приостановлена централизованная подача воды из-за загрязнения реки Рось.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Обновлено в 02:57
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Происшествия
Сломанный светофор спровоцировал большую пробку в Купчине
На проспекте Славы пробка в сторону станции метро «Московская» достигает 1,5 км, в сторону «Ломоносовской» — чуть больше 1 км. Бухарестская плотно стоит от улицы Турку до улицы Димитрова.
Обновлено в 02:15
Игры
В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox
Обновлено в 02:36
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено вчера в 10:18
Авто
Владельцы старых авто останутся без ОСАГО
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Культура
Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что год после развода стал лучшим в ее жизни
Расставание вышло громким и болезненным, однако на днях певица призналась, что время, прошедшее с момента развода, стало едва ли не лучшим в ее жизни.
Обновлено в 03:02