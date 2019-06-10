На Android-смартфонах нашли предустановленный вирусРИА Новости 00:29

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google. Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Экономика Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Футбол Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч» Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.

Политика Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Происшествия Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.

Энергетика Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.

Происшествия В Москве разгромили редакцию «Сноба» Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.

Происшествия Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Происшествия Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Теннис Шарапова получила wild card от организаторов турнира на Мальорке Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на теннисный турнир на Мальорке (Испания), сообщается на сайте турнира.

Космос Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде.

Происшествия СК начал проверку после избиения девочки и пенсионерки в Зеленограде Следствие начало проверку информации об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде.

Общество Радаеву назвали сроки окончания реконструкции саратовского цирка Завершить реконструкцию саратовского цирка и сдать объект в эксплуатацию планируется в начале 2020 года.

Общество ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.

Шоу-бизнес Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.

Общество Составлен рейтинг самых полезных завтраков Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.

Шоу-бизнес Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.

Армия и оружие Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и армия Сирии не будут оставлять без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек террористам.