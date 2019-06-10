Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирусРИА Новости 00:29
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google. Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама.
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Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
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Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
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Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Общество
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
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Футбол
Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.
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Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
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Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
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Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Москве разгромили редакцию «Сноба»
Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Теннис
Шарапова получила wild card от организаторов турнира на Мальорке
Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на теннисный турнир на Мальорке (Испания), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 07:31
Космос
Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды
Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде.
Обновлено в 05:36
Происшествия
СК начал проверку после избиения девочки и пенсионерки в Зеленограде
Следствие начало проверку информации об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде.
Обновлено в 07:15
Общество
Радаеву назвали сроки окончания реконструкции саратовского цирка
Завершить реконструкцию саратовского цирка и сдать объект в эксплуатацию планируется в начале 2020 года.
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Общество
ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.
Обновлено в 06:44
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Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
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Обновлено вчера в 05:51
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Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
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Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и армия Сирии не будут оставлять без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек террористам.
Обновлено в 07:08
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Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42