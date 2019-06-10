Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирусРИА Новости 00:29
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google. Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама.
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Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено вчера в 11:51
Финансы
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Авто
Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено 08 июня в 10:33
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС
Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
«Это был ад»: Лариса Гузеева болезненно переживает смерть мамы
Лариса Гузеева в прошлом году потеряла свою маму, с которой была очень близка.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
Обновлено в 02:38
Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Наука
На Кипре обнаружили неолитические каменные постройки
Каменные строения, обнаруженные археологами на юге Кипра, были построены около семи-восьми тысяч лет назад, то есть, в эпоху неолита — сообщают официальные представители Управления древностей Республики Кипр.
Обновлено в 05:19
Политика
СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43
Политика
МИД Ирана подтвердил отсутствие запроса на покупку С-400 у России
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил 7 июня, что Россия не получала запроса от Ирана на закупку C-400.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР
Обновлено в 05:40
Происшествия
ФСБ начала обыски в домах предполагаемых террористов в Крыму
Силовики нагрянули с обысками в квартиры и дома предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»*.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
Обновлено в 04:18
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17