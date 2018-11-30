Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Аляски в 27 км северо-западнее Анкориджа. Губернатор Аляски Билл Уокер объявил в штате режим стихийного бедствия.

На Аляске зафиксировали около 40 афтершоков после землетрясения

Происшествия Происшествия Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии

Происшествия Происшествия На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин На Кубани более 650 машин застряли в снежном плену.

Происшествия Происшествия Самочувствие академика Алферова улучшилось Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.

Происшествия Происшествия В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.

Происшествия Происшествия Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.

Происшествия Происшествия Второе уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Гатчине

Происшествия Происшествия Генконсульство подтвердило гибель российской туристки на Гоа Информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи в пятницу, 30 ноября.

Происшествия Происшествия Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, пишет Kronen Zeitung.

Происшествия Происшествия Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Происшествия Происшествия В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года

Происшествия Происшествия Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.

Происшествия Происшествия В Москве подростки избили продавца и украли шоколадки Группа молодых людей устроила драку с продавцом одной из торговых точек на севере Москвы и похитила шоколадки с прилавка.