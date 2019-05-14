На Аляске три человека погибли при крушении двух гидросамолетовРБК вчера в 22:07

Два гидросамолета потерпели крушение у берегов Аляски. В результате погибли три человека, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Береговой охраны США и Федеральной авиационной администрации страны (FAA). По данным агентства, в результате пострадали десять человек и без вести пропали еще трое.

На Аляске три человека погибли при крушении двух гидросамолетов

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