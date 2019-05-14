Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетовРИА Новости вчера в 22:46
Ранее радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США сообщила, что в понедельник два гидросамолета потерпели крушение на Аляске рядом с городом Кетчикан. В результате инцидента десять человек получили ранения, шесть числились пропавшими без вести.
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Армия и оружие
Военный мост для ярославского села приплывет по реке
Военным понтонерам предстоит навести автомобильный мост через реку Солоница способом, ранее не применявшимся в практике армии России.
Обновлено в 04:57
Политика
National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
Обновлено в 03:15
Происшествия
Пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке в Красноярске
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пять воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки по художественной гимнастике, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В России нашли кефир за 750 рублей
В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Кино
Дважды оскароносная Кейт Бланшетт отмечает юбилей
Список работ Кейт Бланшетт на сегодня состоит более чем из 40 фильмов.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет
Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:25
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке
Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Авто
Обновленная Skoda Superb получит матричные фары
Судя по ролику, флагман чешской марки обзаведется матричными светодиодными фарами. Skoda продолжает разжигать интерес к очередной премьере.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Татьяна Голикова: каждый нацпроект касается конкретного человека
Вычленение национальных проектов и конкретных мероприятий является приоритезацией того, что необходимо сделать именно сегодня, чтобы не допустить в последующем каких-то необратимых изменений.
Обновлено в 02:00
Экономика
Китай обвалил индексы фондовых бирж США
Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
Торговая война США и Китая обрушила акции Tesla и BMW
Фото: iStock После нового витка торговой войны США и КНР акции крупнейших автопроизводителей пошли вниз.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь похвасталась плоским животом
На видео девушка демонстрирует, сколько свободного места осталось между ее подтянутым животом и резинкой «прошлогодней» юбки.
Обновлено в 05:39
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Официальные дилеры компании Renault в России начали приём заказов на грузопассажирский фургон Dokker Stepway.
Обновлено в 06:26
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено вчера в 10:01
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56