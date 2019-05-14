На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетовРИА Новости вчера в 22:46

Ранее радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США сообщила, что в понедельник два гидросамолета потерпели крушение на Аляске рядом с городом Кетчикан. В результате инцидента десять человек получили ранения, шесть числились пропавшими без вести.

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

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