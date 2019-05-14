Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетовРИА Новости вчера в 22:46
Ранее радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США сообщила, что в понедельник два гидросамолета потерпели крушение на Аляске рядом с городом Кетчикан. В результате инцидента десять человек получили ранения, шесть числились пропавшими без вести.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Дальний Восток избавят от ветхого наследия военных
Военные инженеры к осени этого года снесут больше 100 ветхих зданий в бывших военных городках в регионах Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Савченко прокомментировала выдачу российских паспортов в Донбассе
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 16:23
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено вчера в 12:39
Хоккей
Чехия проиграла России на чемпионате мира по хоккею
Победу со счётом 3:0 одержала сборная России над чехами в третьем матче на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 19:45
Баскетбол
Кевин Дюрэнт точно пропустит 1-й матч с «Портлендом»
Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт точно пропустит 1-й матч финала Западной конференции с «Портлендом».
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Культура
Леонид Якубович стал новым бойцом в файтинге Mortal Kombat
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Культура
Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России
Обновлено вчера в 06:25
Хоккей
Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
Обновлено вчера в 23:48
Технологии
Росгвардия получит 20 машин-«невидимок» с дронами
Росгвардии поставят незаметные в городской среде машины связи с дронами.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Полицейские выстрелом из пистолета ранили наркомана в Новокузнецке
Сотрудникам полиции не оставалось ничего иного, кроме как произвести предупредительный выстрел в воздух.
Обновлено вчера в 13:06
Здоровье
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом
Для поддержания тонуса летом достаточно пяти и меньше чашек бодрящего напитка в день, выяснили исследователи из Университета Южной Австралии.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Музыка
Первые 10 финалистов «Евровидения» будут выбраны в Тель-Авиве
Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива.
Обновлено вчера в 17:13
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05