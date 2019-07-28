Происшествия

На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера НиконовойТАСС вчера в 15:27

Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой. Об этом говорится в полученном ТАСС в субботу по электронной почте заявлении полиции штата.
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с чего всё началось

Погибла звезда фильма «Брестская крепость»

Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.
Комсомольская правдавчера в 05:27

Подробнее о событии

Стали известны подробности гибели актрисы Вероники Никоновой на Аляске

РИА Новости05:09

Муж погибшей звезды «Брестской крепости» рассказал, почему не спас ее

Газета.Ru08:02

На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

ТАССвчера в 15:27

Муж утонувшей в США звезды «Брестской крепости» рассказал подробности трагедии

URA.Ru02:02

На Аляске начали расследование по факту гибели актрисы Никоновой

RT на русскомвчера в 16:12

Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»

Комсомольская правдавчера в 18:40

Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

Вести.Ruвчера в 09:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
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Синоптик назвала причины рекордной жары в Европе и холода в России

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Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть

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СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

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Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
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В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

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Происшествия

Навального госпитализировали из СИЗО

Обновлено в 08:31
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Футбол

«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за Боуэна

Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался

Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
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Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Политика

Родственник Кадырова возглавил второй по численности город Чечни

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Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Происшествия

На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника

В городе Армавире полицейские задержали Антона Санникова, обвиняемого в убийстве старшего брата, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:08
Музыка

В Румынии проходит «Фестиваль русской поэзии»

27 июля в Румынии открылся национальный тур школьного конкурса «Фестиваль русской поэзии», сообщает «Русский мир».
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Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
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Росгвардия направила в Тулун дополнительную группировку сил

Обновлено в 13:49
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
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РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

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Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 07:39
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Футбол

Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе

Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
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Политика

Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 13:38
Политика

Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»

Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Политика

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
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