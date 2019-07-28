Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера НиконовойТАСС вчера в 15:27
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой. Об этом говорится в полученном ТАСС в субботу по электронной почте заявлении полиции штата.
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с чего всё началось
Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.Комсомольская правдавчера в 05:27
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Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»
Комсомольская правдавчера в 18:40
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