Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.

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Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой. Об этом говорится в полученном ТАСС в субботу по электронной почте заявлении полиции штата.

На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

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