Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника НиконоваРИА Новости 07:34
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске. Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.
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Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.Комсомольская правда05:27
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Актриса Ника Никонова погибла, пытаясь повторить подвиг американского выживальщика
Комсомольская правда08:39
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