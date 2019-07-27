Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.

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Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске. Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

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