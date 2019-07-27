Кино

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника НиконоваРИА Новости 07:34

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске. Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.
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Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость»

Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.
Комсомольская правда05:27

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Умерла актриса из фильма «Брестская крепость»

RT на русском07:46

Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал подробности ЧП

РИА Новости10:07

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости»

ТАСС08:06

На Аляске погибла сыгравшая в «Брестской крепости» белорусская актриса

РБК09:09

Актриса Ника Никонова погибла, пытаясь повторить подвиг американского выживальщика

Комсомольская правда08:39

Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»

Вести.Ru07:28

Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

Российская газета06:27
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

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В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

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Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
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Пекин обещал плечом к плечу с Москвой защищать права Китая и России

В Бразилии на полях министерского заседания БРИКС состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Китай заявил о готовности "плечом к плечу" с Россией "защищать законные права" двух стран, а также "поддерживать справедливость на международной арене".
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Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии

Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.
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Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

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Политика

Госдума планирует запретить иностранцам владеть интернет-организациями

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Политика

Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
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Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
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Экономика

Счетная палата признала провал пенсионной системы в России

Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

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Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
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Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

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По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
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Роспотребнадзор выявил превышение ПДК вредных веществ в омском воздухе

В настоящее время ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области.
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Происшествия

Полиция разогнала сидящих на асфальте в Брюсовом переулке митингующих

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Политика

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Среди автолюбителей ходят упорные слухи о том, что отсутствие брызговиков может быть чревато штрафом в 500 рублей или даже отказом в регистрации транспортного средства.
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Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии

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Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.
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Знаменитости призывают потушить пожары в Сибири

Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.
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Армия и оружие

Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года

Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
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В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
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В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
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