Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССРИзвестия 00:01

На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР.
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На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР

РБК03:08

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

URA.Ru00:52

Житель Аляски нашел бутылку с посланием на русском языке, датированным 20 июня 1969 года

Эхо Москвы03:30

На Аляске обнаружена бутылка с письмом от советских моряков

Газета.Ru06:29

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

РЕН ТВ00:55

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Известия00:01

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

РИА Новостивчера в 23:18
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

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Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
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Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

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Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

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Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

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Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
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Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Ачинске разослали ложное сообщение о повторной эвакуации

Жителям Ачинска и Ачинского района случайно повторно отправили смс об эвакуации.
Обновлено в 06:34
Политика

Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами

Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:44
Политика

Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева

Обновлено в 06:53
Баскетбол

«Енисей» сохранил в составе защитника Захарова

Защитник Денис Захаров продлил контракт с красноярским «Енисеем». Предстоящий сезон станет для 26-летнего игрока четвертым в этом клубе.
Обновлено вчера в 03:46
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Наука

ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды

Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Кадыров рассказал о нападении дагестанцев на Дагестан в 1999 году

Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Обновлено в 04:08
Экономика

Evraz продает предприятие в США

Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
Обновлено в 06:50
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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Происшествия

Польский суд арестовал россиян после драки в Кракове

Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа после драки с футбольными фанатами в Кракове.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад

В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Медики назвали полезные свойства баклажанов

Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
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Космос

В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи

Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 06:21
Недвижимость

В Крыму вводится налог на недвижимость

С 2020 года в Крыму вводится налог на недвижимость. Ожидается, что в этом году будет проведена оценка 2,2 миллиона зданий и помещений.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Экономика

Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Политика

Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса

Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено вчера в 14:52
Финансы

Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень

Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
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