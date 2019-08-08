На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР.

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

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