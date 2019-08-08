На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР.

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Политика МИД РФ прокомментировал события в Киргизии Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.

Происшествия В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Политика Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.

Общество ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Финансы Рубль в начале торгов умеренно растет к доллару и евро Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 14 копеек — до 65,13 рубля, курс евро — также на 14 копеек, до 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи.

Экономика Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".

Происшествия В России захотели завести уголовное дело на Сталина В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Происшествия Под Челябинском семья отравилась угарным газом В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Экономика Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Общество В Московском зоопарке вылупились птенцы черного аиста Два птенца черного аиста вылупились в Московском зоопарке.

Гаджеты На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

Общество Петербург вошел в рейтинг городов по числу любителей кошек Петербург вошел в список городов, где проживает наибольшее число любителей кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Mail.ru Group.

Происшествия Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.