На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристовРоссийская газета 06:08

Летом спасателям возобновят поиски тел еще двух погибших новосибирских туристов. Напомним, что группа туристов из 9 человек, совершавшая восхождение на гору Металлург в Республике Алтай, 6 мая попала под снежную лавину. Двум туристам удалось спастись, а семерых накрыло снегом.

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

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