Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристовРИА Новости вчера в 23:26
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. Такое решение спасатели приняли из-за опасности повторного схода лавины.
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Поиск погибших на Алтае туристов будет на 1,5 месяца остановлен из-за угрозы новых лавин - МЧС
Интерфакс - Россиявчера в 23:28
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