Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристовРИА Новости вчера в 23:26

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. Такое решение спасатели приняли из-за опасности повторного схода лавины.
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На Алтае приостановили поиск попавших под лавину туристов на полтора месяца

Эхо Москвы03:00

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

RT на русском00:29

Поиски погибших в горах Алтая приостановлены на 1,5 месяца из-за погоды

Коммерсантъвчера в 23:19

Поиск погибших на Алтае туристов будет на 1,5 месяца остановлен из-за угрозы новых лавин - МЧС

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

РИА Новостивчера в 23:26

На Алтае поиски попавших под лавину туристов приостановили на 1,5 месяца

РБК00:04

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

ТАССвчера в 23:50
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