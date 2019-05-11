На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристовРИА Новости вчера в 23:26

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. Такое решение спасатели приняли из-за опасности повторного схода лавины.

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

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