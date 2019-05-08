Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристовРИА Новости вчера в 23:26

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. Такое решение спасатели приняли из-за опасности повторного схода лавины.
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На Алтае приостановили поиск попавших под лавину туристов на полтора месяца

Эхо Москвы03:00

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца

Вести.Ru00:36

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

ТАССвчера в 23:50

На Алтае поиски попавших под лавину туристов приостановили на 1,5 месяца

РБК00:04

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

РИА Новостивчера в 23:26

Спасатели приостановили поиски новосибирских туристов, попавших под лавину на Алтае

НГС01:15

Спасатели нашли под снегом пять тел погибших альпинистов, трое опознаны

Новости Горного Алтаявчера в 09:09
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Кино

Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Культура

В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Общество

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Обновлено в 02:53
Кино

Железный трон из «Игры престолов» установили в метро

Пассажиры столичного метро могут почувствовать себя правителями Семи королевств и сделать снимок на Железном троне из "Игры престолов", сообщает пресс-служба подземки.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Общество

СМИ заподозрили мужа Соболь в некрофилии

По данным ФАН, Сергей Мохов тесно связан с криминалитетом и покрывает так называемую кладбищенскую мафию.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

В 1000-долларовый корпус In Win 928 поместится два блока питания, системная плата формата EEB и видеокарта длиной почти в полметра

Продукт показали ещё в начале года, но лишь сейчас он поступает в продажу. Просят за корпус 1000 долларов.
Обновлено в 04:26
Общество

Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию

Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

Обновлено в 00:40
Технологии

В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах

«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.
Обновлено 09 мая в 20:38
Авто

Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью

Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Наука

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

Обновлено вчера в 22:18
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»

Обновлено 09 мая в 07:44
Музыка

Олег Газманов и Зара позвали кемеровчан на концерт «Песни Победы»

Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Автоспорт

Шварцман одержал победу в дебютной гонке «Формулы-3»

Обновлено в 06:04
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Хоккей

Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии

Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Главное