Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингуВести.Ru вчера в 15:45
В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24". Конкретные сроки будут зависеть от скорости строительства необходимой инфраструктуры.
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Политика
На Украине началось голосование на выборах в Верховную раду
На Украине стартовало голосование на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:26
Кино
Amazon опубликовал два трейлера сериала «Карнивал Роу» с Блумом
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Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер
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Путешествия
СМИ сообщили о росте популярности нового вида туризма в России
В России появился новый вид туризма — bleisure-путешествия, которые совмещают в себе деловую поездку и отдых.
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Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом
По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
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Технологии
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По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прирост производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено вчера в 17:36
Транспорт
30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
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Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
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Кино
Пьер Ришар получил приз на кинофестивале в Ессентуках
Приз «За высокое служение искусству» получил на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» в городе Ессентуки (Ставропольский край) французский актер Пьер Ришар, сообщили 20 июля в пресс-службе фестиваля.
Обновлено вчера в 15:24
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Олейник попал в больницу после боя с Харрисом
Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Спорт
Казань получит право провести ЧМ по водным видам спорта
Ранее Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Кино
Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con
На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Наука
Опасная эпидемия бананов добралась до Южной Америки
Обновлено 18 июля в 04:26
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Аршавин стал 14-й легендой PES 2020
Бывший форвард стал 14-м игроком, попавшим в этот список.
Обновлено в 02:58
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено вчера в 05:11
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Футбол
Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50
Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
У звезды «Дома-2» Ирины Агибаловой умерла мама
У звезды "Дома-2" Ирины Агибаловой умерла мама Экс-участница скандальной телестройки Ирина Агибалова переживает утрату.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика
КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01