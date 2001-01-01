Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингуВести.Ru вчера в 15:45
В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24". Конкретные сроки будут зависеть от скорости строительства необходимой инфраструктуры.
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Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Обновлено в 01:48
Политика
В Донецкой области зафиксировали первую попытку фальсификации выборов
Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду на одном из участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
На Балтийском флоте проведено учение по противодействию терроризму
В одном из соединений армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в Калининграде, проведено учение по противодействию терроризму.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено 19 июля в 09:37
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Единоборства
Тренер Дадашева рассказал о состоянии боксера
Донатас Янусевичус, тренер боксера Руслана Дадашева, госпитализированного после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, рассказал, что есть "некоторые позитивные новости" о состоянии россиянина.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Пензенский губернатор ввел мораторий на повышение цены за землю
Губернатор Пензенской области вновь ввел мораторий на повышение цены за землю, на которой расположены объекты недвижимости.
Обновлено в 02:06
Авто
Пользователи Сети вспомнили про необычную версию УАЗ «Головастика»
На территории СССР был разработан автомобиль для данных манипуляций. Этой машиной был заливщик швов ДС-67А.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Посольство США выпустило обращение к украинцам по случаю выборов
Соединённые Штаты призывают к проведению мирных, свободных и честных парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 02:25
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам
Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Происшествия
Девушка упала с параплана в горах Кабардино-Балкарии
Обновлено в 00:45
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
«Бавария» обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов
Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Технологии
В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ
По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Уткин раскритиковал Григоряна за глупые поступки
Комментатор Василий Уткин раскритиковал главного тренера Тамбова Александра Григоряна.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Ленобласти виновник аварии со смертельным исходом ударился в бега
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено 19 июля в 16:53
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено вчера в 04:58
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17