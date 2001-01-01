Экономика

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингуВести.Ru вчера в 15:45

В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24". Конкретные сроки будут зависеть от скорости строительства необходимой инфраструктуры.
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Международные соревнования по рафтингу пройдут на Алтае

Ореанда-Новости01:49

Международный чемпионат по рафтингу проведут в Горном Алтае

АМИТЕЛвчера в 22:39

Международные соревнования по рафтингу пройдут на Горном Алтае в 2023-2024 годах

ТАССвчера в 08:26

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

Вести.Ruвчера в 15:45
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
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Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

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Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду на одном из участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

На Балтийском флоте проведено учение по противодействию терроризму

В одном из соединений армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в Калининграде, проведено учение по противодействию терроризму.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»

Обновлено в 00:22
Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено 19 июля в 09:37
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

Обновлено в 01:44
Единоборства

Тренер Дадашева рассказал о состоянии боксера

Донатас Янусевичус, тренер боксера Руслана Дадашева, госпитализированного после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, рассказал, что есть "некоторые позитивные новости" о состоянии россиянина.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Пензенский губернатор ввел мораторий на повышение цены за землю

Губернатор Пензенской области вновь ввел мораторий на повышение цены за землю, на которой расположены объекты недвижимости.
Обновлено в 02:06
Авто

Пользователи Сети вспомнили про необычную версию УАЗ «Головастика»

На территории СССР был разработан автомобиль для данных манипуляций. Этой машиной был заливщик швов ДС-67А.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Посольство США выпустило обращение к украинцам по случаю выборов

Соединённые Штаты призывают к проведению мирных, свободных и честных парламентских выборов на Украине.
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Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Происшествия

Девушка упала с параплана в горах Кабардино-Балкарии

Обновлено в 00:45
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

«Бавария» обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов

Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).
Обновлено вчера в 23:09
Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Обновлено вчера в 07:00
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По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
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Уткин раскритиковал Григоряна за глупые поступки

Комментатор Василий Уткин раскритиковал главного тренера Тамбова Александра Григоряна.
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В Ленобласти виновник аварии со смертельным исходом ударился в бега

Обновлено вчера в 23:55
Энергетика

Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено 19 июля в 16:53
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Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

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Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
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Республика Алтай
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района.
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Ольга Юрьевна Голодец
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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