В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24". Конкретные сроки будут зависеть от скорости строительства необходимой инфраструктуры.

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

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