Экономика

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингуВести.Ru 15:45

В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24". Конкретные сроки будут зависеть от скорости строительства необходимой инфраструктуры.
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На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

Вести.Ru15:45

Международные соревнования по рафтингу пройдут на Горном Алтае в 2023-2024 годах

ТАСС08:26
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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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