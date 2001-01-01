Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингуВести.Ru 15:45
В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24". Конкретные сроки будут зависеть от скорости строительства необходимой инфраструктуры.
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