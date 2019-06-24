На AliExpress пустят российские товарыУралинформбюро 02:19

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.

с чего всё началось

Товары от российского малого и среднего бизнеса появятся на онлайн-платформе AliExpress. Пока они будут представлены только на внутреннем рынке. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, пишет "Коммерсантъ".

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