Aliexpress открылся российским продавцамКоммерсантъ вчера в 18:42

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.

с чего всё началось

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции. Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Энергетика В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отказался оформлять двухлетнюю дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге.

Футбол Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере.

Происшествия В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Авто На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.

Спорт Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.

Происшествия В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Футбол СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс» Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес подписал контракт с амстердамским «Аяксом» до лета 2024 года.

Армия и оружие Для докования «Адмирала Кузнецова» модернизируют 35-й судоремонтный завод Второе докование тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет произведено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске после того, как будут модернизированы мощности предприятия.

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Политика США анонсировали санкции против главы МИД Ирана Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готовит санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также ряда военных руководителей страны.

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

Экономика В России растет число компаний-банкротов За последние семь лет число юридических фирм, которые находятся в состоянии банкротства, увеличилось более чем на сорок процентов.

Политика Встреча Патрушева и Болтона завершилась в Иерусалиме В Иерусалиме закончилась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона.

Политика Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.