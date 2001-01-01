Футбол
|19′
Владимир Рыков
Иван Темников
|25′
Алексей Козлов
|30′
Иван Темников
Сердар Азмун
|52′
|64′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Евгений Луценко
|69′
Владимир Гранат
|72′
|77′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Сердар Азмун
Дмитрий Полоз
|84′
|86′
Вячеслав Грулев
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
|90′+1′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
91
Устинов
5
Уремович
44
Навас
80
Сорокин
12
Калинин
18
Могилевец
14
Гранат
7
Подберезкин
65
Сагитов
10
Полоз
1
Шунин
3
Хольмен
11
Темников
44
Шуньич
25
Козлов
19
Москвичев
23
Соснин
22
Жоаозиньо
78
Липовой
48
Луценко
20
Грулев
Динамо
Расстановка 3‑4‑3
Ранее, несмотря на погодные условия или приезд именитой хоккейной команды, на футбол всегда приходило больше зрителей, но в этот раз «Ак Барс» впервые собрал больше болельщиков, чем «Рубин»: на хоккей пришло 6804 зрителя, а на футбол — 3282, т. е. в два раза меньше.
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:39
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Играть в футбол зимой – издевательство. «Рубин» с «Динамо» мучились, а болельщики страдали
Спорт БИЗНЕС Online00:21
Матч «Ак Барса» собрал в два раза больше болельщиков в Казани, чем игра «Рубина»
Sports.ruвчера в 16:59
На матч «Рубин» – «Динамо» пришло 1500 зрителей. Средняя посещаемость ФНЛ – 5800
Бомбардир.рувчера в 12:32
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:16, Ашберн
Футбол
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
Обновлено в 01:07
Футбол
«Динамо» отыгралось в матче с «Рубином» после автогола
Московское «Динамо» не сумело вырвать победу у казанского «Рубина» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет
Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Обновлено в 01:00
Футбол
Сент-Этьен — Нант 3:0
"Сент-Этьен" на своем поле обыграл "Нант" в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019
Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
«Кардифф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»
«Кардифф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура АПЛ.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что «Золотой мяч» в 2018 году должен завоевать форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Обновлено в 00:20
Футбол
Рейна: «Надеюсь, что „Милану“ удастся попасть в четверку»
Что же касается «Милана», то надеюсь, что нам удастся попасть в четверку и, возможно, выиграть Кубок.
Обновлено в 00:42
Футбол
«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Юмтити отказался от операции на колене
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене.
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года
В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Габиголом
По информации Daily Mail, в 22-летнем форварде заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Обновлено в 00:50
Футбол
Винисиус: «Бензема поддерживает меня и помогает советами»
18-летний бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, что в "Королевском клубе" ему помогают не только соотечественники.
Обновлено в 00:31
Футбол
Никола Максимович: «Жаль, что не стал чемпионом со „Спартаком“»
Жаль, что не стал чемпионом со «Спартаком», — приводит слова Максимовича Calcionapoli24.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
«Эйбар» уступил «Райо Вальекано»
Обновлено вчера в 17:11