Ранее, несмотря на погодные условия или приезд именитой хоккейной команды, на футбол всегда приходило больше зрителей, но в этот раз «Ак Барс» впервые собрал больше болельщиков, чем «Рубин»: на хоккей пришло 6804 зрителя, а на футбол — 3282, т. е. в два раза меньше.

На «Ак Барс» пришло в два раза больше зрителей, чем на «Рубин»

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