Хоккей

На «Ак Барс» пришло в два раза больше зрителей, чем на «Рубин»
БИЗНЕС Online
вчера в 14:39

Ак Барс
Локомотив
5 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
вчера
Роман Манухов
6'
Артем Лукоянов
25'
39'
Артур Каюмов
Владимир Ткачев
50'
Джастин Азеведо
52'
56'
Артем Ильенко
59'
Андрей Локтионов
Роб Клинкхаммер
60'
Информация о матче: Чемпионат, LiveResult.Ru
Рубин
1 – 1
Динамо
Матч завершён
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Ранее, несмотря на погодные условия или приезд именитой хоккейной команды, на футбол всегда приходило больше зрителей, но в этот раз «Ак Барс» впервые собрал больше болельщиков, чем «Рубин»: на хоккей пришло 6804 зрителя, а на футбол — 3282, т. е. в два раза меньше.
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