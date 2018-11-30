Хоккей
Ак Барс—
Локомотив
5 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
вчера
Роман Манухов
|6'
Артем Лукоянов
|25'
|39'
Артур Каюмов
Владимир Ткачев
|50'
Джастин Азеведо
|52'
|56'
Артем Ильенко
|59'
Андрей Локтионов
Роб Клинкхаммер
|60'
Информация о матче: Чемпионат, LiveResult.Ru
Ранее, несмотря на погодные условия или приезд именитой хоккейной команды, на футбол всегда приходило больше зрителей, но в этот раз «Ак Барс» впервые собрал больше болельщиков, чем «Рубин»: на хоккей пришло 6804 зрителя, а на футбол — 3282, т. е. в два раза меньше.
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:39
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Матч «Ак Барса» собрал в два раза больше болельщиков в Казани, чем игра «Рубина»
Sports.ruвчера в 16:59
На матч «Рубин» – «Динамо» пришло 1500 зрителей. Средняя посещаемость ФНЛ – 5800
Бомбардир.рувчера в 12:32
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
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