Общество

На 82-м году жизни скончался писатель Андрей Битов
RT на русском
12:22

В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов. Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович. Битов — автор романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», а также трилогии «Оглашённые».
RT на русском12:22
Галина Юзефович
Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня.
— Галина ЮзефовичИзвестия 11:42

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Русский писатель. Один из основателей постмодернизма в русской литературе. Почётный член Российской академии художеств. Член Союза писателей СССР.
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