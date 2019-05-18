Футбол
На 66-м году жизни умер бывший тренер воронежского «Факела»АиФ Воронеж 05:58
18 мая в возрасте 65 лет скоропостижно скончался бывший тренер воронежского «Факела» Александр Ирхин, сообщила пресс-служба ФК «Химки». Как рассказали в пресс-службе «Факела», в 2004 году он встал у руля воронежского клуба и за один сезон вернул команду из второго дивизиона в первый.
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Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 16 мая в 18:51
Политика
США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля
Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицировано до конца июля 2019 года.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Музыка
Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»
Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Общество
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Интернет
Google следит за покупками пользователей в Сети
Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
Музыка
Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде
Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»
Обновлено в 04:00
Общество
Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии
Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Музыка
«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены
Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Культура
Книга «500 неизвестных» Александра Кибовского установила рекорд
Одним из важных событий акции стала презентация книги «500 неизвестных», написанной министром правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским.
Обновлено вчера в 15:22
Игры
Бета-тестеры WoW Classic спутали особенности геймплея с багами
Blizzard Enterntainment опубликовала список геймплейных элементов World of Warcraft Classic, которые бета-тестеры неоднократно называли багами.
Обновлено вчера в 13:34
Хоккей
Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Происшествия
У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено 17 мая в 11:17
Политика
Зеленский извинился перед украинцами и пригрозил Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу извинился перед киевлянами за неудобства, ожидающие их в понедельник.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Космос
Станция «Луна-25» доставит зарубежный аппарат на спутник Земли
Обновлено в 05:56
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07