На 66-м году жизни умер бывший тренер воронежского «Факела»АиФ Воронеж 05:58

18 мая в возрасте 65 лет скоропостижно скончался бывший тренер воронежского «Факела» Александр Ирхин, сообщила пресс-служба ФК «Химки». Как рассказали в пресс-службе «Факела», в 2004 году он встал у руля воронежского клуба и за один сезон вернул команду из второго дивизиона в первый.

На 66-м году жизни умер бывший тренер воронежского «Факела»

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