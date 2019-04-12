Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в странеREGNUM 05:49

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов. К такому выводу пришли аналитики из Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.
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Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

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Snob.ruвчера в 19:35

Экономисты сравнили долю финансовых активов у бедных и богатых россиян

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Znak.comвчера в 20:22

Аналитики: на 3% россиян в 2018 году приходилось 89% финансовых активов

Дождь02:14

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

Коммерсантъвчера в 17:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:03, Ашберн
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Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C

Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
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Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
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Экономика

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
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Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных

Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
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Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию.
Обновлено в 12:01
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АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз

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Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
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Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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