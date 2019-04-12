Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в странеREGNUM 05:49
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов. К такому выводу пришли аналитики из Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.
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Почти всеми финансовыми активами и сбережениями владеют 3% богатейших россиян
Московский Комсомолец00:11
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
Коммерсантъвчера в 17:45
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